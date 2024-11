Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, col Real vetrina per Leao”

Ora i nerazzurri proveranno a prendersi la cima della classifica in campionato domenica prossima, quando a 'San Siro' arriverà il Napoli , capolista del torneo a +1 . Un vantaggio ridotto perché, al 'Maradona', gli azzurri di Antonio Conte crollano ( 0-3 ) contro l' Atalanta di Gian Piero Gasperini . Doppietta di Ademola Lookman e rete del capocannoniere Mateo Retegui per gli orobici.

In Torino-Fiorentina 0-1 risolve Moise Kean (i viola di Raffaele Palladino vedono la zona Champions) mentre Verona-Roma 3-2 può essere stata, forse, l'ultima partita di Ivan Jurić come allenatore dei giallorossi. Intanto è già tempo di pensare alla Champions League. Domani, alle ore 21:00, spazio a Lille-Juventus e Real Madrid-Milan. Il turco Kenan Yıldız e il portoghese Rafael Leão si candidano per una maglia da titolare.