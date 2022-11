Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lukaku, quanto mi costi”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 4 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione di Romelu Lukaku, attaccante che l'Inter, la scorsa estate, aveva riportato a Milano in prestito dal Chelsea. Finora, però, il club ha speso quasi 47mila euro al minuto per lui, per appena 2 gol e, soprattutto, due infortuni. Si sta riflettendo, dunque, sull'opportunità di confermarlo o meno al termine della stagione.