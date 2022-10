Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fate l’Inter!”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 4 ottobre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 4 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Barcellona, terza partita del Gruppo C della Champions League 2022-2023 in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, si gioca tutto: nel caso in cui arrivasse un'altra sconfitta potrebbe perdere la panchina.

Alla stessa ora si disputerà anche Ajax-Napoli per il Gruppo A: gli azzurri di Luciano Spalletti si affidano alla verve di Khvicha Kvaratskhelia per proseguire il loro cammino europeo con un'altra vittoria. In casa Roma si va verso il rinnovo del contratto di Nicolò Zaniolo fino al 30 giugno 2027. Al Milan, intanto, pochi motivi per sorridere: Davide Calabria ha riportato un infortunio grave, tornerà soltanto nel 2023.

Problemi anche per Simon Kjær, mentre, alla Juventus, torna finalmente ad allenarsi in gruppo Federico Chiesa. Ieri sera, nel posticipo dell'8^ giornata di Serie A, l'Udinese ha vinto (2-1) anche a Verona, arrivando al sesto successo di fila in campionato.

La Sampdoria sta decidendo il nuovo allenatore: in pole position c'è Dejan Stanković. Chiosa con il ritiro di Gonzalo Higuaín. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

