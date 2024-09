Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Furlani: ‘Tutto il Milan con Fonseca’”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Lautaro Martínez, attaccante e capitano dell'Inter. Il 'Toro' argentino, infatti, sarà nella lista dei bomber in corsa per il Pallone d'Oro. Con lui, la squadra nerazzurra può dare l'assalto non soltanto al secondo Scudetto di fila, ma anche alla Champions League, obiettivo sfumato in finale nel 2023.