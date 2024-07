Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Altro sì per il Milan: Emerson Royal”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 4 luglio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di tennis e, in particolare, della vittoria di Jannik Sinner contro Matteo Berrettini, in un duello tutto italiano al torneo di Wimbledon. Poi, passa a parlare di calcio visti i tanti temi importanti sul piatto.