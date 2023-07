Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Frattesi, scatto Milan”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 4 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan e dello scatto dei rossoneri per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Oggi incontro tra i dirigenti Giorgio Furlani e Giovanni Carnevali: il Diavolo, però, non vuole fare follie per il giocatore neroverde.