Quotidiani sportivi, le prime pagine: Frattesi-Milan, Lukaku e la Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan e dello scatto dei rossoneri per Davide Frattesi , centrocampista del Sassuolo . Oggi incontro tra i dirigenti Giorgio Furlani e Giovanni Carnevali : il Diavolo, però, non vuole fare follie per il giocatore neroverde. L' Inter , altro club che segue il calciatore azzurro, sta dirottando le proprie attenzioni su Lazar Samardzic , centrocampista offensivo dell' Udinese : può andare all'assalto del tedesco con i soldi delle cessioni di Marcelo Brozović (già definita) e André Onana . Il Napoli , per la difesa, punta Giorgio Scalvini , centrale dell' Atalanta , ma la 'Dea' spara alto: vuole 50 milioni di euro! La Roma ha il sì di Viktor Kristiansen ( Leicester City ) e Gianluca Scamacca ( West Ham ), mentre la Juventus ritrova finalmente Paul Pogba . Dalla stagione 2023-2024 in Serie A gli arbitri avranno tolleranza zero verso le panchine 'bollenti' mentre, da quella 2024-2025 , secondo quanto emerge dopo l'Assemblea in Lega Calcio per i diritti tv , nel massimo campionato si potrebbe giocare tutti i giorni.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato di Inter, Juventus, Roma e Milan. Tutto, infatti, sembra passare al momento da Londra. Il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio, è nella City per cercare l'accordo con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku. I bianconeri, intanto, fissano il prezzo per Denis Zakaria, Federico Chiesa e Dušan Vlahović, cercando per loro squadra in Premier League. I giallorossi spingono per Gianluca Scamacca del West Ham mentre i rossoneri attendono il via libera per Christian Pulisic. La Roma, intanto, prepara una nuova offerta per Davide Frattesi e tiene aperte le piste Daichi Kamada, Renato Sanches e Marcel Sabitzer. Ripreso Diego Llorente dal Leeds United. A Napoli, il bomber Victor Osimhen ha giurato fedeltà agli azzurri mentre alla Fiorentina l'allenatore Vincenzo Italiano vuole Boulaye Dia come centravanti. Si muove anche la Lazio: ore decisive per Marcos Leonardo, punta Matteo Politano e trattiene Sergej Milinković-Savić. Svolta nel mondo arbitrale: gli audio V.A.R. finiranno in tv.