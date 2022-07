Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, missione due stelle”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 4 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse del Milan per questo estivo. I rossoneri, infatti, puntano a rinforzare la trequarti e vogliono investire buona parte del budget in quella zona di campo. L'obiettivo è acquistarne due tra Charles De Ketelaere, Hakim Ziyech e Paulo Dybala.