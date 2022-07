Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Milan e Pogba-Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse del Milan per questo estivo. I rossoneri, infatti, puntano a rinforzare la trequarti e vogliono investire buona parte del budget in quella zona di campo. L'obiettivo è acquistarne due tra Charles De Ketelaere, Hakim Ziyech e Paulo Dybala. Intanto offerta della Juventus per Nicolò Zaniolo: tra prestito oneroso e riscatto, 50 milioni di euro. Per il calciatore della Roma pronto un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. L'Inter, invece, si presenterà ai nastri di partenza della stagione con Samir Handanović e André Onana che partono alla pari: chi difenderà i pali della porta nerazzurra? Chiosa con la Lazio, che ha praticamente trovato l'accordo con l'ex rossonero Alessio Romagnoli. I biancocelesti vogliono anche chiudere per Nicolò Casale dell'Hellas Verona.