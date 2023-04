Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sotto a chi coppa”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 4 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport apre con la sfida di Coppa Italia. Juve-Inter non finisce mai. Sotto a chi Coppa. Andata semifinale. Allegri insegue il trofeo. Inzaghi rischia la panchina. In alto spazio al Milan. Ora i rossoneri ci credono anche in Champions. Milan gran finale. Super Leao, tattica e testa: nulla è impossibile. Spalletti studia la rivincita. Ma scoppia il caso tifosi. Nel ritaglio a desta. Quanto costono i procuratori. Bruciati dal club 1,3 miliardi. Magia Sanabria. Il Toro risponde a Pianmoneti. Col Sassuolo è 1-1. Si chiude con le moto. Bezzecchi: "Così Valentino mi ha portato in testa". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).