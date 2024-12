Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Sassuolo, ancora Leao”

Con questi tre punti, i nerazzurri salgono a quota 31 in classifica e restano in scia del Napoli di Antonio Conte , capolista del torneo. Il sogno Scudetto è sempre vivo. In alto, sotto la testata, si parla di Edoardo Bove , centrocampista della Fiorentina ricoverato all'ospedale 'Careggi' di Firenze dopo il malore accusato in campo domenica pomeriggio nel corso della partita di campionato contro l' Inter . Sta meglio, farà nuovi esami al cuore: si indaga su aritmia e valore del potassio.

Il ragazzo ha chiesto ai viola di scendere in campo anche per lui domani sera, alle ore 21:00, al 'Franchi' per affrontare l'Empoli negli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2024-2025. Competizione alla quale partecipa anche il Milan. La squadra di Paulo Fonseca ospiterà stasera a 'San Siro', alla medesima ora, il Sassuolo, capolista della Serie B. In campo ci sarà Rafael Leão. L'obiettivo del Diavolo? Vincere il trofeo.