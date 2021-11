Prima pagina Gazzetta dello Sport: “EuroJoya”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 3 novembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 3 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo (4-2) della Juventus sullo Zenit in Champions League. Decisivo Paulo Dybala, attaccante argentino, con una doppietta. Sono 106 i gol in bianconero per la 'Joya', che ha raggiunto Michel Platini nella classifica cannonieri di sempre della 'Vecchia Signora'. In gol anche Federico Chiesa ed Álvaro Morata.