Quotidiani sportivi, le prime pagine: Dybala trascina la Juve in Champions

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo (4-2) della Juventus sullo Zenit in Champions League. Decisivo Paulo Dybala, attaccante argentino, con una doppietta. Sono 106 i gol in bianconero per la 'Joya', che ha raggiunto Michel Platini nella classifica cannonieri di sempre della 'Vecchia Signora'. In gol anche Federico Chiesa ed Álvaro Morata. Tripletta di Robert Lewandowski, nuovo capocannoniere della Champions, nel 5-2 del Bayern Monaco sul Benfica, mentre Cristiano Ronaldo, con due gol, consente al suo Manchester United di pareggiare 2-2 in casa dell'Atalanta. Quindi, presentazione dei due match odierni: Sheriff-Inter e Milan-Porto. In casa rossonera, Zlatan Ibrahimović è tra rinnovo ed il sì alla Svezia.