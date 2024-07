Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, per Lukaku ingaggio alla Leao”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 3 luglio 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 3 luglio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di un altro colpo di calciomercato messo a segno dalla Juventus dopo che ha portato in bianconero Douglas Luiz. La 'Vecchia Signora', infatti, ha preso dal Nizza il centrocampista francese Khéphren Thuram, figlio dell'ex difensore juventino Lilian e dell'attuale attaccante dell'Inter, Marcus. La lotta Scudetto 2025, di fatto, diventa un 'affare di famiglia'.