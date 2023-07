Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pioli, mi gioco tutto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 3 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse del Milan di Stefano Pioli in questo calciomercato estivo. Senza Paolo Maldini, il tecnico rossonero avrà più responsabilità e anche più rischi nella costruzione della squadra. Vuole mediani potenti e, in particolare, punta su Tijjani Reijnders (AZ Alkmaar).