Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter Kolossal”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 3 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, apre con l'Inter. Inter Kolossal. Dieci milioni dalla Paramount, nove alla squadra se batte il City. In alto. Leclerc, Charles, Cavallino nel cuore. Nel taglio a destra. Un gemello per Leao, a Pioli piace Berardi. Caccia all'altra ala per prendere il volo. In basso. Roma e Mou, José Euro-intrigo. Si chiude con il Naoli. Re Kvara eletto MVP della Serie A. Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport.