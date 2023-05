Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lautaro resta qui”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 3 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lautaro Martínez , attaccante dell' Inter corteggiato da Tottenham e Manchester United . Per il club nerazzurro, però, il 'Toro' argentino è incedibile. Stasera, nella trasferta in casa dell' Hellas Verona , giocherà titolare in attacco al fianco di Edin Džeko .

In Milan-Cremonese riposerà mezza squadra rossonera, ma Charles De Ketelare avrà una chance di riscatto; la Juventus , impegnata contro il Lecce , prova invece a dare una sveglia ad Ángel Di María ed a Dušan Vlahović . Il Napoli di L uciano Spalletti , che giocherà domani sera ad Udine , potrebbe festeggiare lo Scudetto già oggi se la Lazio non battesse all'Olimpico il Sassuolo .

In campionato, ad ogni modo, triplo flop di Juventus, Inter e Milan, tutte fuori dalla corsa per il titolo a sei giornate dalla fine: non era mai accaduto prima. Lionel Messi si è recato in Arabia Saudita senza il permesso del PSG: sospeso per due settimane e multato dai francesi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).