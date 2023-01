Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot, mamma che offerta”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'offerta presentata dalla Juventus ad Adrien Rabiot per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Si parla di una proposta di 7 milioni di euro netti a stagione per convincerlo a restare in bianconero.