Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Icardi e Signora”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 3 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la possibilità che Mauro Icardi approdi alla Juventus in questa sessione invernale di calciomercato . Con Álvaro Morata pronto ad andare al Barcellona , è l'argentino la prima scelta dei bianconeri: il PSG apre al prestito. Oggi incontro cruciale tra Chelsea e Romelu Lukaku : o si ricompone la frattura o sarà addio.

In alto, sotto la testata, intervista esclusiva a Fabio Capello, che spiega come fermare l'Inter di Simone Inzaghi in fuga in Serie A. I nerazzurri puntano Gonzalo Villar della Roma (che vuole Tanguy Ndombele del Tottenham) e su Lucas Digne dell'Everton, il Milan su Sven Botman e Renato Sanches del Lille, il Napoli non rilancerà per Lorenzo Insigne. Andrà al Toronto FC a zero. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).