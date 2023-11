Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter e Juve, dite la verità”

Già in questo weekend di campionato le sfide contro Atalanta e Fiorentina rappresentano un rischio per entrambe. Sul fronte meneghino, poi, c'è da segnare come Steven Zhang voglia tenersi il club, pronto, magari a farsi affiancare da qualche fondo. Su quello torinese, invece, brutte notizie per Paul Pogba: la squalifica per doping sarà di almeno 2 anni.