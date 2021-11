Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il derby dei giganti”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 2 novembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 2 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre iniziando a parlare del derby di Milano che ci sarà domenica sera e, più nello specifico, del confronto diretto tra Zlatan Ibrahimović , bomber del Milan , ed Edin Džeko , centravanti dell' Inter . Ibra punta il rinnovo di contratto perché vuole giocare i Mondiali 2022 .

In alto, sotto la testata, si parla del ritorno di Antonio Conte in Premier League: allenerà il Tottenham, contratto di 20 mesi da 18 milioni di euro netti. Mentre l'arbitro Fabio Maresca viene fermato per gli errori in Roma-Milan di campionato, stasera è di nuovo Champions League.