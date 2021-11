Quotidiani sportivi, le prime pagine tra derby, arbitri e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre iniziando a parlare del derby di Milano che ci sarà domenica sera e, più nello specifico, del confronto diretto tra Zlatan Ibrahimović, bomber del Milan, ed Edin Džeko, centravanti dell'Inter. Ibra punta il rinnovo di contratto perché vuole giocare i Mondiali 2022. In alto, sotto la testata, si parla del ritorno di Antonio Conte in Premier League: allenerà il Tottenham, contratto di 20 mesi da 18 milioni di euro netti. Mentre l'arbitro Fabio Maresca viene fermato per gli errori in Roma-Milan di campionato, stasera è di nuovo Champions League: la Juventus ospita lo Zenit, con il tecnico Massimiliano Allegri che prova a fare da psicologo per risolvere la crisi bianconera. L'Atalanta attende il Manchester United: per Gian Piero Gasperini nuovo incubo Cristiano Ronaldo.