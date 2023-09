Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Magico Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 2 settembre 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 2 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il Milan di Stefano Pioli che conquista la sua terza vittoria in tre partite della Serie A 2023-2024. I rossoneri passano, 1-2, anche sul campo della Roma di José Mourinho grazie ai gol di Olivier Giroud su rigore e di Rafael Leão (che acrobazia!); nei giallorossi esordio di Romelu Lukaku.