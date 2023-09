Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan vince dominando a Roma

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, apre parlando della Juventus. Con il calciomercato estivo chiuso, a bocce ferme, si analizza la squadra bianconera. Un solo acquisto (Timothy Weah), costi razionalizzati, obiettivo lo Scudetto e il conseguente ritorno della 'Vecchia Signora' in Champions League. Il Torino, invece, ha preso Duván Zapata, accolto con entusiasmo dai tifosi granata al 'Filadelfia' così come Alessandro Buongiorno, cresciuto nel vivaio, che ha detto di no al trasferimento all'Atalanta. Breve accenno alle prime convocazioni di Luciano Spalletti, in qualità di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, per gli impegni degli Azzurri contro Macedonia e Ucraina per le qualificazioni ad Euro 2024 e, in alto, sotto la testata, spazio al Milan. La squadra di Stefano Pioli, infatti, ieri si è imposta molto bene sul campo della Roma di José Mourinho, vincendo 1-2 con i gol di Olivier Giroud e Rafael Leão. Trovando anche un rinforzo 'last minute' in Luka Jović, preso gratis dalla Fiorentina.