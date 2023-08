Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, belli d’Italia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 2 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato estivo dell'Inter, molto improntato al 'Made in Italy'. Dopo aver preso, infatti, Davide Frattesi dal Sassuolo, è in arrivo in nerazzurro anche il suo grande amico, il centravanti Gianluca Scamacca dal West Ham.