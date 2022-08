Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan vede il bis”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 2 agosto 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 2 agosto 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli, campione d'Italia in carica. Secondo la 'rosea', il Diavolo non ha paura di nessuno e mette nel mirino il 20° Scudetto, quello della seconda stella. Nella notte, intanto, è arrivato a Milano anche Charles De Ketelaere mentre sono ripresi i contatti con Renato Sanches.

In alto, sotto la testata, si parla di due potenziali colpi di questo calciomercato estivo: Dries Mertens può andare alla Juventus e Giacomo Raspadori al Napoli. In casa Inter, invece, non ingrana il tedesco Robin Gosens e il tecnico Simone Inzaghi prova a scuoterlo.

Rescissione alle porte con Alexis Sánchez, che si accaserà all'Olympique Marsiglia. In Serie B, a Como, è arrivato Cesc Fàbregas: sarà centrocampista della squadra e azionista del club. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 2 agosto 2022