Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cardinale: ‘Milan, ti porto alle stelle'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 2 giugno 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 2 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il primo giorno di Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, da proprietario del Milan. Ieri la presentazione in sede: c'è l'intesa con Paolo Maldini, adesso sotto con il calciomercato estivo. Nel mirino del Diavolo l'attaccante Nicolò Zaniolo della Roma ed altri due big.