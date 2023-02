Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pogbasta”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 2 febbraio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 2 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus: Pogbasta. Va di nuovo ko. La Juve riflette sul futuro. Allegri sta perdendo la paziena. A destra la Coppa Italia: Mou? No Ballardini. Roma eliminata la Cremonese è una favola e Zaniolo si pente. In alto spazio al derby di Milano: Inter, capitan Lautaro e l'incubo Calha. Inzaghi scatena gli anti diavolo. Dirigenza riunita. Scaroni parla alla squadra "rialziamoci". Si chiude con la Fontana: "Sogno giochi da italiana, ma voglio giustizia". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).