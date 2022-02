Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Zaniolo … e Signora”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 2 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 2 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione di Nicolò Zaniolo. L'attaccante della Roma, dalle parole del direttore sportivo giallorosso, Tiago Pinto, non è più incedibile. Possibile, dunque, che a fine stagione, la Juventus possa fare un tentativo per lui.