Quotidiani sportivi, le prime pagine: protagonisti Zaniolo e Vlahovic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione di Nicolò Zaniolo. L'attaccante della Roma, dalle parole del direttore sportivo giallorosso, Tiago Pinto, non è più incedibile. Possibile, dunque, che a fine stagione, la Juventus possa fare un tentativo per lui. Ieri, intanto, si è presentato il nuovo acquisto bianconero, Dušan Vlahović, che ha dichiarato di aver scelto la Juve perché in possesso del suo stesso DNA vincente. Spazio, poi, alla presentazione del derby tra Inter e Milan. Per i nerazzurri ha parlato Denzel Dumfries. In casa rossonera, invece, il tecnico Stefano Pioli prepara il suo piano puntando molto su Theo Hernández e Franck Kessié.