Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Prova a prendermi”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 1° dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan e Inter, oggi impegnate nelle partite delle 15^ giornata della Serie A 2021-2022. I rossoneri giocheranno in casa del Genoa dell'amico Andriy Shevchenko, con Zlatan Ibrahimović che guiderà ancora l'attacco. I nerazzurri, invece, ospiteranno a 'San Siro' lo Spezia dell'ex Thiago Motta. Le squadre di Milano sono divise da un punto in classifica.