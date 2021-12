Quotidiani sportivi, le prime pagine: vince la Juve, oggi Milan e Inter

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan e Inter, oggi impegnate nelle partite delle 15^ giornata della Serie A 2021-2022. I rossoneri giocheranno in casa del Genoa dell'amico Andriy Shevchenko, con Zlatan Ibrahimović che guiderà ancora l'attacco. I nerazzurri, invece, ospiteranno a 'San Siro' lo Spezia dell'ex Thiago Motta. Le squadre di Milano sono divise da un punto in classifica. Si parla, poi, dei segreti del libro di Ibra, 'Adrenalina', da domani ufficialmente in vendita. Capitolo Juventus: mentre la squadra vince 2-0 in casa della Salernitana con Paulo Dybala ed Álvaro Morata, sul fronte societario John Elkann assicura collaborazione ai magistrati nell'inchiesta 'Prisma' della Procura di Torino. Il tutto mentre il Napoli, contro il Sassuolo, proverà ad allungare la propria fuga ...