Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao si gioca il Milan”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 1° novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lautaro Martínez. L'attaccante dell'Inter, deluso per il 7° posto nella classifica del Pallone d'Oro 2024 (ne he parlato anche l'ex Marco Materazzi), vuole tornare a vincere lo Scudetto e fare più strada possibile in Champions League.