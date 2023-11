Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Diavolo fa miracoli”

Per Arrigo Sacchi, c'è infatti anche il Diavolo nella corsa al titolo. Intanto, però, l'ambiente è in fermento: sta per tornare in società Zlatan Ibrahimović. Mentre Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma, chiede alla sua compagna di sposarlo alla Fontana di Trevi e la Juventus rinnova il contratto dello squalificato Nicolò Fagioli, c'è già chi pensa al calciomercato invernale.

Gli stessi bianconeri vorrebbero Rodrigo de Paul dell'Atlético Madrid, mentre l'Inter punta a prendere Mehdi Taremi dal Porto. Situazione di stallo, invece, tra il Napoli e Victor Osimhen per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2025. In alto, sotto la testata, si parla della Coppa Italia: avanti Cremonese, Salernitana e Bologna. In giornata altre partite.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 1° novembre 2023

