Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Formula Scudetto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 1° luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il direttore sportivo che ha portato a Napoli giocatori come Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae ora è bianconero e ha due missioni. La prima è vendere, anche i big in bilico; la seconda è rinforzare la squadra. Presto incontrerà l'allenatore Massimiliano Allegri per fare il punto della situazione.