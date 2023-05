Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lautaro indiavolato”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 1° maggio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1° maggio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che, ieri pomeriggio, ha superato per 3-1 la Lazio a 'San Siro'. I nerazzurri risolvono la partita nella ripresa, con l'ingresso in campo di Lautaro Martínez (doppietta) e Robin Gosens (rete del sorpasso).

Con questo successo, agganciate al quarto posto Milan e Roma a quota 57 punti. La Juventus non va oltre l'1-1 in casa del Bologna, con Arkadiusz Milik che, nella ripresa, rimedia ad un errore dal dischetto nel primo tempo. In zona Champions è davvero tutto aperto.

In alto, sotto la testata, si parla di Napoli-Salernitana. Gli azzurri dovevano vincere per conquistare aritmeticamente lo Scudetto. Illusorio il gol di Mathías Olivera; una prodezza di Boulaye Dia rinvia la festa partenopea soltanto di qualche giorno. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 1° maggio 2023