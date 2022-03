Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby grasso”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 1° marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 1° marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' di oggi, in prima pagina, apre parlando del derby tra Milan e Inter, in programma questa sera alle ore 21:00 a 'San Siro', valido per le semifinali di andata di Coppa Italia. Temi della stracittadina: i due tecnici, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, che cercano slancio da questa partita anche in vista del duello Scudetto in campionato. Poi la sfida a distanza tra due bandiere, Paolo Maldini e Javier Zanetti, oggi dirigenti delle due società. Infine, lo stadio 'Giuseppe Meazza', teatro della partita da ben 96 anni.