Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve da 9 … ma balla il 10”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 1° febbraio 2022.

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 1° febbraio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della chiusura del calciomercato invernale. La Juventus, con l'acquisto di Dušan Vlahović, è certamente la regina in Serie A. Ma c'è anche il nodo Paulo Dybala da risolvere. In estate bianconeri focalizzati su Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.

Mentre Robin Gosens è giudicato dalla 'rosea' l'uomo ideale per l'Inter e si parla di un Milan 'a vuoto' in quest'ultimo mese di gennaio, è interessante il colpo fatto dal Torino con Demba Seck, preso dalla SPAL. Tanti acquisti anche per Cagliari e Salernitana, che sperano ancora di potersi salvare.

In alto, sotto la testata, si parla quindi del derby Inter-Milan di sabato pomeriggio a 'San Siro': preoccupazione per la presenza in campo di Zlatan Ibrahimović, è tornato il dolore al tendine d'Achille. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 1° febbraio 2022

