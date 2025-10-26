Prima pagina Gazzetta dello Sport: la vittoria del Napoli e tanta Serie A

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 26 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria del Napoli sull'Inter. Cima al veleno. Juventus, Vlahovic con David. Roma attacco Dybala. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
