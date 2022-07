Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Signora spesa doppia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 31 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista e di due attaccanti: tra i nomi che piacciono ai bianconeri ci sono quelli di Paredes, Martial e Morata. A destra spazio a Inter e Roma, reduci, rispettivamente, da un pareggio contro il Lione e da una vittoria contro il Tottenham. In basso capitolo Milan, con Charles De Ketelaere che è atteso oggi a Milano per poi effettuare le visite mediche domani, mentre di fianco focus anche sul Community Shield vinto dal Liverpool contro il Manchester City. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).