Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Retegui c’è, l’Italia meno”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 27 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della nazionale italiana di Roberto Mancini che ieri sera ha vinto 2-0 in trasferta a Malta grazie ai gol di Retegui e Pessina , nonostante non una grandissima prestazione degli azzurri.

Spazio al Torino, con le parole del direttore sportivo Vagnati, così come c'è spazio per il calcio estero dove viene riportato l'esonero di Antonio Conte. Infine il calciomercato, con il Milan che starebbe puntando Morata per rinforzare l'attacco in estate. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).