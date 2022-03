Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Non mollo Miha” | News

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 27 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 27 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

In primo piano la notizia che riguarda le condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic . L'allenatore del Bologna, infatti, ha dichiarato di avere nuovamente a che fare con la leucemia, malattia con cui ha già lottato - e che ha battuto - nel 2019.

In alto spazio alla Formula 1 , con la Ferrari che, grazie a Leclerc e Sainz, hanno ottenuto un piazzamento in seconda e terza posizione alla spalle di Perez al termine delle qualifiche ufficiali. La gara, invece, verrà disputata oggi a Jeddah.

Spazio alla Nazionale italiana di calcio che, nonostante la clamorosa eliminazione dal Mondiale per mano della Macedonia, potrebbe continuare a vedere sulla panchina azzurra Roberto Mancini. Il Commissario Tecnico, infatti, sembrerebbe essere propenso a continuare la sua avventura in azzurro, anche se la sconfitta contro la Nazionale balcanica inevitabilmente comporterà delle gravi perdite in termini di sponsor e diritti televisivi.