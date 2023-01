Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Via mezza Inter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 27 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter. In estate il club nerazzurro potrebbe dare vita ad una vera e propria rivoluzione: tanti calciatori sono in discussione e potrebbero lasciare, così come anche Inzaghi sarebbe sotto esame.