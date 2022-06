Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Asensio, un regalo per Maldini”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 26 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la possibilità di vedere Asensio con la maglia del Milan . Nel giorno del 54esimo compleanno di Paolo Maldini, lo spagnolo potrebbe essere il regalo per il direttore tecnico rossonero.

A destra, spazio a Romelu Lukaku. Big Rom si trova in vacanza in Sardegna, ma trova anche il tempo di allenarsi per farsi trovare pronto per la nuova avventura all'Inter. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).