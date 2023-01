Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve stangata”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 21 gennaio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 21 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la notizia relativa alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus. Una batosta che arriva dopo il caso plusvalenze, con diversi componenti della vecchia dirigenza che sono stati puniti. Nonostante ciò, il club bianconero non ci sta e sta iniziando a preparare il ricorso.