Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, 90 minuti e arrivo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 17 luglio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 17 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan, con Charles De Ketelaere che potrebbe vestire la maglia rossonera una volta finita la partita di Supercoppa belga (in programma oggi) tra Club Brugge e Gent. A proposito di partite, vittoria del Diavolo ieri in amichevole contro il Colonia per 2-1: protagonista Giroud con una doppietta. Sotto la testata viene riportata l'intervista in esclusiva ad Arrigo Sacchi.

Ai lati spazio ad Inter e Juventus. I nerazzurri hanno pareggiato 2-2 contro il Monaco, con Inzaghi che ha parlato di Bremer come possibile prossimo acquisto del biscione. Riguardo i bianconeri, invece, il Bayern Monaco continua a non mollare De Ligt. Per sostituire l'olandese, si pensare a Pau Torres del Villarreal.

Restando in tema mercato, José Mourinho chiama Dybala e sfida Marotta. Intanto ieri un'altra amichevole per i giallorossi, con Nicolò Zaniolo che continua a segnare nonostante le voci di calciomercato. Focus anche sul calcio estero, in particolar modo sul Barcellona che ha appena acquistato dal Bayern Monaco Robert Lewandowski. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Prima pagina Gazzetta dello Sport 17/07/2022