Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, arriva CDK. Dybala, c’è la Roma

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan, con Charles De Ketelaere che potrebbe vestire la maglia rossonera una volta finita la partita di Supercoppa belga (in programma oggi) tra Club Brugge e Gent. A proposito di partite, vittoria del Diavolo ieri in amichevole contro il Colonia per 2-1: protagonista Giroud con una doppietta. Sotto la testata viene riportata l'intervista in esclusiva ad Arrigo Sacchi.