Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lampo Milan”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 13 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Napoli, gara d'andata dei quarti di finale della Champions League vinta dal Milan per 1-0 grazie ad un gol di Ismael Bennacer . Martedì il ritorno al 'Maradona', con Spalletti che dovrà fare a meno degli squalificati Anguissa e Kim .

Focus anche sull'Inter, reduce anch'essa da una convincente vittoria in Champions contro il Benfica. Intanto chiuse le indagini sulla Juventus, ritenuta 'sleale'. Arrivata subito la nota del club bianconero ribandendo come la società abbia sempre operato in maniera corretta. Questa sera la squadra di Allegri scenderà in campo contro lo Sporting, con Chiesa che partirà dal primo minuto mentre si rivede in panchina Pogba.