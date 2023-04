Quotidiani sportivi, le prime pagine: la vittoria del Milan nelle copertine

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 13 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 13/04/2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Napoli, gara d'andata dei quarti di finale della Champions League vinta dal Milan per 1-0 grazie ad un gol di Ismael Bennacer. Martedì il ritorno al 'Maradona', con Spalletti che dovrà fare a meno degli squalificati Anguissa e Kim. Focus anche sull'Inter, reduce anch'essa da una convincente vittoria in Champions contro il Benfica. Intanto chiuse le indagini sulla Juventus, ritenuta 'sleale'. Arrivata subito la nota del club bianconero ribandendo come la società abbia sempre operato in maniera corretta. Questa sera la squadra di Allegri scenderà in campo contro lo Sporting, con Chiesa che partirà dal primo minuto mentre si rivede in panchina Pogba. Sarà anche il turno di Roma e Fiorentina, impegnate rispettivamente in Europa League e Conference League. A sinistra viene riportata l'intervista al presidente della Salernitana Iervolino.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 13/04/2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria del Milan a discapito del Napoli per 1-0 grazie ad un gol di Ismael Bennacer. Martedì si deciderà il tutto, con le due squadre che si affronteranno nella gara di ritorno al 'Maradona'. Sotto la testata spazio alla Juventus, con la chiusura del caso stipendi e il club considerato 'sleale'. In basso spazio a Roma e Fiorentina, squadre che, come i bianconeri, scenderanno in campo questa sera per disputare le loro partite di Europa League e Conference League.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 13/04/2023 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, considerata dalla Procura 'sleale'. I bianconeri rischierebbero in tal senso altri punti di penalità, mentre la società, attraverso una nota ufficiale, ribadisce di aver operato correttamente. Intanto questa sera i bianconeri affronteranno lo Sporting e Allegri avrà nuovamente a disposizione Pogba. Sotto la testata viene riportata la grande vittoria del Milan in Champions League a discapito del Napoli per 1-0 grazie ad un gol di Ismael Bennacer. A proposito di Napoli, la Procura indaga anche sull'acquisto di Osimhen da parte dei partenopei. Poco sotto focus sul Torino, con i granata che riflettono se acquistare definitivamente o meno sia Vlasic che Miranchuk.