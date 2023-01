Prima pagina Gazzetta dello Sport: “I salva Inter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria dell'Inter in Coppa Italia. Seppur arrivata solamente ai tempi supplementari, la squadra di Inzaghi ha battuto in rimonta 2-1 il Parma di Pecchia.